Maxi rissa a Friburgo, nel finale di partita del campionato tedesco tra la squadra di casa e l’Eintracht Francoforte. Sull’1 a 0 per i padroni di casa, il difensore avversario David Abraham si dirige verso l’allenato del Friburgo per recuperare il pallone. Ma quando gli passa accanto lo colpisce, in corsa, con una spallata, buttandolo a terra. Immediata la reazione della panchina. Due gli espulsi dopo la rissa: Abraham e Vincenzo Grifo.

