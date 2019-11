Disavventura ad alta quota per Chiara Ferragni. L’influencer ha raccontato nelle sue Instagram stories quello che le è accaduto sul volo che da Milano la stava portando a New York, dove ha la premiere del suo docufilm “Chiara Ferragni Unposted“: mentre si era addormentata uno sconosciuto l’ha fotografata di nascosto, senza il suo permesso. “Mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora durante la quale sono riuscita ad addormentarmi, un tizio sulla cinquantina è venuto e ha iniziato a farmi foto mentre io dormivo – ha raccontato Chiara Ferragni ai suoi follower – . È una cosa super-maleducata e da ‘Psycho’”.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato l’amico e general manager di Chiara, Fabio Maria Damato, che ha inseguito lo sconosciuto: “Fabio, che era seduto accanto a me, io ero al finestrino e lui sul corridoio, ha visto la scena, l’ha preso per la felpa e lo ha rincorso – ha continuato a spiegare la moglie di Fedez – . Questo qua si è rinchiuso nel bagno per un quarto d’ora. Fabio lo ha aspettato e questo qui gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto. Ma ce la fate?!”, è sbottata Chiara Ferragni visibilmente arrabbiata per quanto accaduto.