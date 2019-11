Mercoledì aveva cancellato una cena di gala per il duecentesimo anniversario della nascita del principe Alberto e non sarà alla cerimonia per la commemorazione dei caduti all’Abbazia di Westminster

Sarebbe dovuto essere il primo evento ufficiale di Camilla Parker insieme al principe Harry e Meghan Markle: e invece la Duchessa di Cornovaglia, consorte del principe Carlo, ha dovuto rinunciare ai suoi impegni ufficiali costretta a letto da una grave infezione respiratoria, come riferiscono i tabloid britannici. Camilla è malata da qualche giorno: mercoledì aveva cancellato una cena di gala per il duecentesimo anniversario della nascita del principe Alberto. Giovedì un portavoce di Clarence House ha confermato che la Duchessa non avrebbe partecipato nemmeno alla cerimonia per la commemorazione dei caduti all’Abbazia di Westminster perché secondo i medici “l’infezione stava progressivamente peggiorando”. Perciò le hanno consigliato di annullare i propri impegni, restare a casa e riposare.

Il Remembrance Day è il giorno dedicato alla commemorazione dei caduti in guerra: il simbolo della cerimonia sono i papaveri rossi. Camilla, nata Shand e poi coniugata Parker Bowles, nel 2005 ha sposato in seconde nozze in principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra, diventando Duchessa di Cornovaglia: tra le varie cariche onorarie, è anche mecenate della Poppy Factory, fabbrica che offre lavoro e assistenza ai reduci di guerra, dove vengono prodotti i famosi papaveri rossi per il Remembrance Day. Quest’anno Camilla avrebbe dovuto rappresentare la famiglia reale insieme al principe Harry e a Meghan, nella loro prima uscita ufficiale senza il principe Carlo.