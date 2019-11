Il rocker britannico Pete Doherty è stato arrestato a Parigi dopo essere stato sorpreso a comprare della cocaina. Lo riferisce una fonte di polizia francese a Afp. L’ex frontman dei Libertines ha opposto resistenza all’arresto dopo essere stato catturato nelle prime ore di venerdì mentre trasportava due pacchetti di cocaina, uno dei quali parzialmente consumato. Doherty, 40 anni, ubriaco, ha cercato di sbarazzarsi della droga prima di essere fermato nel IX arrondissement, che comprende l’area intorno a Pigalle nota per la sua vivace vita notturna. Il cattivo ragazzo del rock britannico, famoso per aver frequentato la top model Kate Moss, non è certo nuovo a questo genere di vicende. Nel 2012, è stato espulso da una clinica di riabilitazione di lusso in Thailandia perché accusato di avere una cattiva influenza su altri pazienti.

