Il “black friday“, ovvero il “venerdì nero” dei super sconti, è diventato ormai anche in Italia un appuntamento imprescindibile dello shopping pre-natalizio. Questo appuntamento nato negli Usa negli anni Sessanta del Novecento cade tradizionalmente dopo il Ringraziamento, l’ultimo venerdì di novembre: quest’anno è il 29. Ma le offerte proseguono per tutto il weekend, fino al lunedì seguente, il cosiddetto “ciber monday“, dedicato soprattutto agli sconti dei prodotti elettronici che quest’anno è il 2 dicembre. Proprio a ridosso del Natale, insomma.

Oggi questo evento ha preso piede in tutta Europa, Italia compresa, e così in occasione del black friday è possibile acquistare prodotti a prezzi stracciati e molto vantaggiosi non solo sui colossi dell’e-commerce come Amazon, ma anche nei negozi e supermercati. In realtà però, gli sconti sono già iniziati e con largo anticipo si possono trovare sin da questi giorni offerte speciali in attesa del “black friday” in molti marchi della grande distribuzione oltre che appunto su Amazon.