Fred Bongusto, il cantante autore di “Una rotonda sul mare” è morto nella notte dopo una lunga malattia all’età di 86 anni e l’amico e collega Peppino Di Capri, nel ricordarlo, non si è trattenuto dall’esprimere il suo rammarico per non essere riuscito a stargli vicino negli ultimi tempi, lanciando una stoccata alla figlia del cantante che – a suo dire – non ha voluto che lo andasse a trovare. “Volevo andarlo a trovare varie volte ma la sua figliastra purtroppo non ha mai voluto. Anche altri amici e colleghi hanno provato a contattarlo ma purtroppo non è stato possibile“, ha detto Di Capri.

“Fred Bongusto era una persona sempre a caccia di ironie, tra noi c’era quella sottile competizione che ci legava, una competizione simpatica e generosa – ha detto il cantante campano – Abbiamo fatto delle tournée insieme che dovevamo sempre sospendere perché costavano troppo, io volevo il mio gruppo lui pretendeva il suo e con quei costi era impossibile andare avanti”, ha concluso Peppino Di Capri.