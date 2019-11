Una serie di scatti senza veli (o meglio, con un solo impalpabile velo) molto sensuali pubblicati in copertina sul numero di dicembre di Harper's Bazaar assieme ad una sua intervista esclusiva in cui l'attrice parla dei suoi figli e, ancora una volta, della difficile separazione da Brad Pitt

A 44 anni, Angelina Jolie posa nuda in una serie di scatti senza veli (o meglio, con un solo impalpabile velo) molto sensuali pubblicati in copertina sul numero di dicembre di Harper’s Bazaar assieme ad una sua intervista esclusiva in cui l’attrice parla dei suoi figli e, ancora una volta, della difficile separazione da Brad Pitt. “Voglio che i miei figli crescano nel mondo. Mi piacerebbe vivere all’estero e lo farò non appena avranno 18 anni. Adesso devo restare dove il loro padre sceglie di vivere“, dice Angelina.

Coperta solo da un leggerissimo velo bianco che lascia ben intravedere il suo corpo in trasparenza, la star di “Maleficent” è più bella che mai e sembra aver ritrovato una nuova giovinezza: “Il mio corpo ha attraversato molto negli ultimi dieci anni, in particolare negli ultimi quattro e ho cicatrici sia visibili che invisibili da mostrare – racconta l’attrice -. Quelle invisibili sono le più difficili da guarire. La vita a volte fa molti giri. A volte ti fai male e vedi quelli che ami soffrire… Adesso però sento il sangue tornare nel mio corpo”.

“I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo. Hanno vissuto molto. Imparo dalle loro forze – ha proseguito Angelina Jolie -. Come genitori, incoraggiamo i nostri figli ad abbracciare tutto ciò che sono… Non possiamo impedire loro di provare dolore, angoscia, dolore fisico e perdita. Ma possiamo insegnare loro a vivere meglio attraverso tali sofferenze. Il mio sogno per tutti nel 2020 è di ricordare chi sono e di essere chi sono indipendentemente da ciò che potrebbe compromettere la loro capacità di essere liberi”. Poi ha concluso: “Se senti di non vivere pienamente la tua vita, prova a identificare cosa o chi ti impedisce di respirare. Identifica e combatti tutto ciò che ti opprime. Ha molte forme e sarà un lotta diversa per ognuno”.