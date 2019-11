Secondo la fotografia dell'istituto, quando mancano meno di tre mesi al voto regionale il presidente uscente e leader della coalizione di centrosinistra è leggermente avanti sull'avversaria del centrodestra. Il M5s fermo al 7%, mentre le altre sigle sommate non superano il 3,5 per cento

Il candidato del centrosinistra in Emilia Romagna Stefano Bonaccini di poco sopra la sfidante del Carroccio Lucia Borgonzoni. Quando mancano meno di tre mesi alle elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio, un sondaggio Emg-Acqua Group fotografa il testa a testa dei due candidati: il presidente uscente ha il 45,5 per cento dei consensi, mentre la candidata scelta dal centrodestra raggiunge il 44%. Il M5s, che non ha ancora annunciato quale sarà il candidato, è fermo al 7%. Infine la somma degli altri candidati non va oltre il 3,5%. Solo due giorni fa il quotidiano la Stampa aveva dato notizia di un sondaggio interno commissionato dal Nazareno che, secondo le indiscrezioni, aveva rilevato dai 5 ai 7 punti di vantaggio per il centrodestra.

Sempre secondo quanto rilevato da Emg-Acqua Group, i due candidati sono invece molto distanti quando si fanno domande agli intervistati sulla reputazione dei singoli. Secondo l’istituto di ricerca, Bonaccini stacca la Borgonzoni infatti 53% a 24% su “serietà e onestà” e “preparazione e conoscenza“, mentre per quanto riguarda la popolarità il governatore uscente è conosciuto dal 76% degli intervistati e la sua sfidante dal 57%. Alla domanda su chi vincerà, il 43,7% risponde Bonaccini, il 37% Borgonzoni, il resto non sa o non risponde. La rilevazione è stata condotta su un campione di mille persone dal 31 ottobre al 4 novembre.