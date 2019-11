È successo tutto nella notte, secondo i media locali verso le 3. Gli interni sarebbero distrutti. Ancora da capire cosa abbia causato l'episodio, ma non si esclude la pista dolosa. Allarme in una nota congiunta del Pd romano: "Attentato di chiara matrice fascista". Zingaretti: "Luogo di cultura e di aggregazione". Raggi: "Inquietante l'ennesimo rogo"

“L’incendio di stanotte l’ha distrutta di nuovo. Sono entrati e hanno dato fuoco a tutto”: così il titolare della libreria “La Pecora elettrica”, il locale antifascista di in via delle Palme, nel quartiere di Centocelle, a Roma. Già colpito da un rogo la notte del 25 aprile, è andato in fiamme alla vigilia della sua riapertura. Le cause sono ancora da chiarire, ma non si esclude la pista dolosa. Secondo i media locali, l’incendio è divampato intorno alle 3 di notte e ha danneggiato completamente gli interni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Casilina e vigili del fuoco. Il 9 ottobre, inoltre, era finita in fiamme la pizzeria di fronte.

“Ancora un attentato di chiara matrice fascista alla #Pecoraelettrica”, scrive in una nota il gruppo Pd capitolino, “esprimiamo vicinanza e solidarietà per l’incendio appiccato alla libreria di Centocelle, luogo di incontro sociale e scambio culturale. Chiediamo che sia fatta luce sull’accaduto e identificati i responsabili. Chi dà fuoco alla cultura brucia non solo i libri ma riduce in cenere anche il rispetto, la libertà e i diritti dei cittadini romani”. Un episodio che “preoccupa e inquieta” perché “per la seconda volta ignoti hanno deciso di colpire questo luogo di cultura, dove si promuove resistenza civile, fatta di azioni per il territorio. Persone codarde colpiscono di notte scegliendo dei simboli della nostra comunità”. Nella nota, firmata dalla consigliera regionale Marta Leonori, la consigliera comunale Ilaria Piccolo e il segretario Pd V Municipio Riccardo Vagnarelli, viene espressa vicinanza ai proprietari del locale e a “tutti coloro che credono nella cultura come strumento di crescita per il proprio territorio”.

Su Twitter, arriva il commento del segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio Nicola Zingaretti: “La Pecora Elettrica è un luogo di cultura e di aggregazione. Stanotte è stato dato alle fiamme dopo l’incendio dell’aprile scorso. Ai proprietari dico di tener duro e lottare per restituire a Roma la bellezza e la passione del loro impegno sociale”. Il sindaco Virginia Raggi ribadisce: “Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria a Roma. Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza!”