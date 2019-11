Dopo tredici anni c’è ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliere. È quello che ha fatto Dolcenera ospite qualche giorno fa a “Vieni da me” su Rai Uno. La cantautrice ha partecipato al Festival di Sanremo 2006, condotto da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello, con il brano “Com’è straordinaria la vita”. Eccezionalmente per quell’anno i Big erano divisi in Uomini, Donne e Gruppi. Un po’ come “X Factor”. A vincere la categorie Donne è stata Anna Tatangelo con “Essere una donna”, brano scritto da Mogol. Ma a quanto pare è rimasta un po’ di tensione da allora. Incalzata da Caterina Balivo, Dolcenera ha così risposto: “Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”. La controreplica non è tardata ad arrivare e Anna Tatangelo a Radio 105 ha così risposto: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”.

“Le Iene” hanno cercato di risolvere la questione contattando direttamente la prima che ha lanciato il sasso, ossia Dolcenera. Gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno incontrato Dolcenera che ha così spiegato la sua posizione: “Secondo voi io sono una persona che fa un’offesa così gratuita? Volevo dire non si confrontano delle anime. Ho detto caviale, ma volevo dire carne e pesce, capite? La polemica non c’è in me”. Dal canto suo la Tatangelo non nasconde il fatto di essere rimasta spiazzata dall’acredine della collega: “Che devo dirvi io? Onestamente io ci sono rimasta male. Ogni volta che ci vediamo ci salutiamo tranquillamente. Mi è dispiaciuto quello che ha detto”.