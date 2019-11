“Ma perché pago sky? Per sentire due interisti che fanno la telecronaca? Ma basta!”. Parole di Gabriele Cirilli che, senza troppi giri di parole, ha detto la sua sulla telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi in Brescia-Inter. Un tweet, il suo, che è stato molto apprezzato ma che allo stesso tempo ha suscitato non poche polemiche. A cominciare proprio da Caressa, che senza nominarlo e durante una diretta Sky ha detto: “Ora vedo pure che ci sono comici che non fanno ridere più da 20 anni che pur di avere un po’ di follower si mettono a scrivere di calcio e fanno i populisti per qualche like”. Il riferimento era alla frase di Cirilli. E il comico ha risposto a tutti: “Ho aspettato un giorno per rispondere a tutti coloro che non sanno essere sportivi. Ho solo detto una mia opinione e vai con gli insulti. I social sono uno sfogo fantastico per i frustrati. Vi voglio bene”.

