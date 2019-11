Il rapper si racconta senza peli sulla lingua in una intervista irriverente de “Le Iene”. Al Festival di Sanremo 2020 lo vorrebbero, ma l'artista nicchia. Intanto festeggia perché il suo concerto al Fabrique di Milano del 7 novembre è già sold out

È un momento positivo per il rapper Mecna. Ha appena pubblicato l’album “Neverland” con il producer Sick Luke e il concerto del 7 novembre al Fabrique di Milano è già sold out. Il rapper si è prestato a una serie di domande senza filtro de “Le Iene”, rispondendo senza peli sulla lingua dalla musica al sesso. Sul prossimo Festival di Sanremo l’artista è convinto che lo prenderebbero, ma lui nicchia. Sicuro di sé (“sono bravo e unico”), Mecna ha confessato che il suo amore per la musica è nato, incredibile ma vero, ascoltando le Spice Girls. Ha usato la sua musica per conquistare una ragazza, Francesca, riuscendoci. Poi l’amore è svanito, ma l’educazione sentimentale di Mecna è proseguita. “Instagram, sesso e convivenza: tutto nell’arco di un mese”, sono i suoi tre passaggi per l’inizio di una storia d’amore.

Attualmente il rapper è innamorato ricambiato. Il posto preferito per fare sesso? La lavatrice e in media lo fa 4 volte a settimana. Mecna non è mai andato a prostitute e ha rivelato di essere stato respinto da alcune ragazze, ma non tutto il male viene per nuocere. “Fortuna che è successo – spiega –, perché poi ho scritto canzoni belle”. Un uomo da sposare? Non proprio perché non sa nemmeno stirare. La sua preoccupazione: “Essere considerato poco rilevante, perché sono unico”.

Mecna è uno dei rapper italiani più apprezzati del panorama musicale italiano. Si fa conoscere nel 2012 con il suo album d’esordio“Disco Inverno”. Nel gennaio 2015 la consacrazione con il suo secondo album “Laska”, che debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI/Gfk. Poi nel gennaio 2017 pubblica “Lungomare Paranoia”. Infine a giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, che segna l’ingresso dell’artista nella major Virgin Records. “Neverland”, uscito lo scorso ottobre, è il quinto album in studio del rapper foggiano.