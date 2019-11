L'attore, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, ha raccontato della scomparsa dell'amata moglie avvenuta nel 2004 e della nuova fidanzata, la 40enne Irene conosciuta durante un viaggio in treno

“Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. Parole di Massimo Boldi che intervistato da Mara Venier a Domenica In ha ricordato la moglie scomparsa nel 2004. L’attore e Maria Teresa Selo sono stati sposati 30 anni e il dolore, racconta Massimo è ancora forte. Ma nella vita del ‘re del cinepanettoni’ è arrivata un’altra donna: “È un dolore enorme, ma oggi Irene mi vuole davvero bene. Ha dimostrato davvero di volermi bene: venivo da una storia tribolata con un altra donna, era tutto bello ma poi l’incantesimo si è rotto come spesso succede. Irene è stata una freccia rossa e l’ho conosciuta sul Frecciarossa: voleva farmi fare una presentazione di un’opera di beneficenza, ci siamo scambiati i numeri e poi… tutto è nato”. La nuova compagna di Massimo, Irene Federica Fornaciari, ha 40 anni ma la differenza di età con l’attore (34 anni) non sembra pesare e la coppia va a gonfie vele.