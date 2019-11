E’ andata in ospedale per forti dolori allo stomaco. Ma i medici hanno scoperto che la suora che si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, nel messinese, non era malata: aspettava un bambino. A riportarlo sono i quotidiani locali siciliani. La religiosa, che vive in un monastero in un paesino dei Nebrodi, è stata accompagnata dalle consorelle preoccupate dai dolori addominali che l’avevano colpita. E stando a quanto riportato dalla stampa locale non sapeva di essere incinta: di la cosa è emersa dagli accertamenti e dalle analisi fatte in ospedale.

Sempre secondo i media locali la suora, di origine africana, nei mesi scorsi si è allontanata dal convento per fare visita ai parenti nel Paese natale. L’Arcivescovado non ha confermato la notizia. I superiori avrebbero già disposto nella massima riservatezza il suo allontanamento dal convento.