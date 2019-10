“Ha pagato altre persone affinché scrivessero musica al posto suo, fingendo di essere lui l’autore. Dopotutto, non era così talentuoso”. E ancora: “Era sieropositivo” e “fumava crack usando una bottiglietta di Evian”, “fare sesso con lui era noioso”. Questi sono solo alcuni tweet postati da Fadi Fawaz, l’ex compagno di George Michael. Dopo la scomparsa del cantante, morto all’età di 53 anni il 25 dicembre 2016, Fawaz, che stava con lui da 4 anni, è stato costretto a lasciare la casa dove i due vivano insieme. L’ex parrucchiere è stato anche escluso dal testamento. Fawaz ha postato questi messaggi pieni di rabbia su Twitter aggiungendo che non si tratta di un hacker e postando una suo foto.

He never wrote his own music he paid other people to make the music for him and pretended it was him. Not so talented after all ..

