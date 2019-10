“E’ successo, è stato un errore ma non ho intenzione di andare fuori strada“. Così Ben Affleck ha commentato la ricaduta nell’alcolismo che ha avuto qualche giorno fa, quando è stato immortalato dal sito Tmz ubriaco e barcollante a una festa di Halloween a Los Angeles, dopo un anno di sobrietà. Nelle foto di Tmz, il divo indossa una maschera, cammina barcollando e usa un’auto parcheggiata in strada come sostegno, prima di salire su un suv dai vetri oscurati. Le immagini hanno fatto subito il giro del web e per questo l’attore si è sentito in dovere di giustificarsi con i giornalisti: “Ho commesso un errore, ma continuo a lottare”, ha detto prima di entrare a casa dell’ex moglie Jennifer Garner per decorare le zucche con i figli Violet, Samuel e Seraphina.

Come già in passato infatti, Ben Affleck si è rifugiato dall’ex moglie che, anche dopo la fine del loro matrimonio, gli è rimasta sempre vicina aiutandolo ad affrontare la sua dipendenza dall’alcol. “Per Ben non è semplice, ma riconosce il suo errore, sa di avere sbagliato”, ha rivelato una fonte vicina all’attore a People. “La sobrietà è difficile da raggiungere e mantenere per chiunque abbia una dipendenza. Ben è consapevole che potrà ricaderci di tanto in tanto. È qualcosa che non si lascerà mai completamente alle spalle”, ha aggiunto la fonte che ha voluto restare anonima.

Ben Affleck Has Sobriety Setback at Halloween Party https://t.co/Il0KNSbMuF — TMZ (@TMZ) 27 ottobre 2019