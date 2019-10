Prince Jackson, il figlio maggiore del “re del pop” Michael, ha lanciato il suo canale YouTube e, nel farlo, è tornato a parlare del suo rapporto con il padre. “Per noi poter sedere lì e magari fare carriera parlando di film e guardano film, mio fratello vuole diventare un regista, io adoro produrre, è proprio come se fossimo accompagnati, guidati, all’interno della nuova generazione“, ha dichiarato il ragazzo in un’intervista al magazine Extra. Prince ha spiegato che ha deciso di intraprendere seriamente la carriera di youtuber dopo la laurea, assieme al fratello minore Blanket, con cui guarda e recensisce film.

Una decisione che, dice, ha preso anche per rendere omaggio al padre che lo ha sempre sostenuto e spronato a seguire i suoi sogni: “Mio padre è sempre stato un grande sostenitore dell’andare nella direzione del fare quello che vogliamo e seguire i propri sogni. Per il momento è una cosa messa su da me, mio fratello, e mio cugino Taj, con una camera in una stanza nella nostra casa e siamo veramente focalizzati nel recensire film in generale e film appena usciti”, ha detto ancora Prince che poi ha anche parlato della musica del padre. “La mia canzone preferita è ‘Man in the Mirror‘ perché è una chiamata all’azione è come dire che se uno vuole veramente cambiare il mondo, ha bisogno di cambiare prima di tutto se stesso”, ha concluso il giovane.