“Lui vive una sua esistenza diversa dalla consuetudine, in un mondo tutto suo”. Paolo Bonolis racconta il suo rapporto con l’amico e collega di sempre Luca Laurenti e svela il segreto della loro carriera come coppia indistruttibile durante l’intervista di Massimo Giletti a Non è l’arena, su La7: “Lui è così – continua Bonolis -. Vive un suo modo di vedere diverso, questo lo rende molto vero ed è la chiave del suo successo”. E si lascia andare a una vera e propria dichiarazione d’amore: “Per me è una forza. E poi gli voglio un bene dell’anima, è così”.

Bonolis aveva già parlato del collega nella sua precedente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a margine della presentazione del suo primo libro “Perché Parlavo da Solo”. “Mia moglie è velocissima mentalmente. Persino Laurenti lo è, anche se non si direbbe. La nostra sintonia è fulminea, da sempre”.