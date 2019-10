La volontà della famiglia di Nadia Toffa, morta lo scorso 13 agosto, è stata sin da subito portare avanti la missione che la figlia si è posta con caparbietà da quando ha scoperto il terribile male: comunicare agli altri la propria esperienza per trovare dentro la forza di reagire e di combattere, senza mai mollare. Per questo motivo la madre dell’inviata de “Le Iene”, Margherita, con un post sui social ha annunciato che il 7 novembre uscirà il secondo libro della figlia, dopo “Fiorire d’inverno”, dal titolo “Non fate i bravi”.

“Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie ‘Non fate i bravi’- scrive la signora Margherita -, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti”.

“Ho imparato a non odiare il dolore per imparare ad amare la vita” è una delle frasi chiave del volume, voluto fortemente dalla Toffa e che rappresenta, in un certo senso, il suo testamento spirituale. Nel libro sono raccolti tutti i pensieri, tra il gennaio e il giugno del 2019, che racchiudono la sua voglia di vivere e mostrano una forza d’animo rara. Questa è una iniziativa che segue quella dei video-incontri con le persone che Nadia ha amato lungo tutta la sua vita, le registrazioni sono in mano al team de “Le Iene”. Durante la prima puntata dello show di Italia Uno infatti era stata mostrata una clip in cui l’inviata dichiarava di voler raccogliere le testimonianze degli incontri di chi le ha voluto bene. Per ora non sono stati mostrati altri video. Per ora l’attenzione è focalizzata sul libro postumo, in arrivo il 7 novembre.