Clizia Incorvaia è tornata nel salotto di Live-Non è la D’Urso. E lo ha fatto dopo aver raccontato, nella puntata di domenica 20 ottobre, la sua versione su quanto accaduto con l’ex marito Francesco Sarcina. Proprio il leader de Le Vibrazioni aveva detto di essere stato tradito da Clizia con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. La donna ha raccontato alla D’Urso che in realtà quello che c’è stato con l’attore è successo dopo la fine del matrimonio. E ieri sera ha spiegato che dopo l’ospitata di domenica 20 ottobre è stata “sommersa di messaggi delle amanti del marito”: “Barbara in seguito alla nostra intervista sono stata sommersa dai messaggi di tante signorine che avevano avuto storie più o meno profonde con mio marito – ha detto ieri sera la Incorvaia – Lui ha venduto sua moglie ai giornali, io sono stata insultata per mesi e ora non sto più zitta. Sono due anni che subisco violenza psicologica, mi diceva che il mio lavoro faceva schifo, che io non potevo uscire con lui perché distoglievo attenzione al gruppo. Mia figlia l’ho sempre protetta”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore