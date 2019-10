Dimenticatevi l’Empire State Building o Central Park: la nuova attrazione turistica di New York è una scalinata nel Bronx diventata famosa per essere comparsa nel film Joker, con Joaquin Phoenix che balla in cima ai gradini. Un momento iconico che è presto diventato un meme virale su Internet attirando orde di turisti, fan e semplici curiosi, accomunati da un unico scopo: farsi la foto del momento, rigorosamente con l’hashtag #jokerstairs. Ma non tutti sono entusiasti di questa improvvisa popolarità: Alexandria Ocasio-Cortez, deputata nata e cresciuta nel Bronx, si è fatta portavoce del malcontento degli abitanti del quartiere.

Il Bronx non è esattamente uno dei luoghi più pittoreschi di New York: ma da quando è diventato una delle location del film campione d’incassi le persone arrivano a frotte, chi con i cavalletti e l’attrezzatura fotografica, chi semplicemente armato di smartphone: il colpo d’occhio verticale è perfetto per le Instagram Stories. C’è chi si presenta di buon mattino con il costume da Joker, e chi prova a mimare i passi di danza di Joaquin Phoenix sulle note di Rock And Roll Part 2, la colonna sonora della scena. Specialmente ora che Halloween è dietro l’angolo, il volto truccato da clown e la giacca rossa è diventata una specie di divisa.

Tutto ciò ha infastidito non poco gli abitanti del quartiere: per alcuni è una mancanza di rispetto, altri ricordano che fino a poco tempo fa era una zona assolutamente pericolosa, territorio degli spacciatori. Tra questi c’è anche Alexandria Ocasio-Cortez, la giovane deputata democratica nata e cresciuta nel Bronx: «Quando era piccola, tutti dicevano di stare lontano da quella scalinata o di non andarci da soli», ha detto intervistata da Tmz. «Ma sono contenta di poter dire che il Bronx è molto più sicuro ora», ha aggiunto. Poi ha commentato la moda di fotografarsi sugli scalini: «Credo che molti di noi stiano pensando: ehi, tenete i vostri post di Instagram lontani da Boogie Down», ha detto a Tmz, usato il termine con cui i newyorkesi indicano il quartiere. «Nel senso, è una cosa nostra».

Come spiega il sito Vulture, che ha passato una giornata tra gli irriducibili dello scatto perfetto, molti nemmeno hanno visto il film: sono lì per replicare una foto diventare virale online, come testimoniano gli hashtag #jokerstairs o #jokersteps. La popolarità della scena ha superato quella del film stesso: è subito diventata un meme, fissandosi all’immaginario collettivo.