In un lungo sfogo ai microfoni di Radio Cusano Campus, Zandri si è lasciato andare ad una confessione molto personale sulle conseguenze che ha avuto per lui vestire i panni di quel personaggio che lo ha reso celebre come cantante pop-dance negli anni Ottanta

“Non avrei mai voluto fare il cantante”. Esordisce così Stefano Zandri, in arte Den Harrow, in un lungo sfogo ai microfoni di Radio Cusano Campus in cui si è lasciato andare ad una confessione molto personale sulle conseguenze che ha avuto per lui vestire i panni di quel personaggio che lo ha reso celebre come cantante pop-dance negli anni Ottanta. “Mi ha tolto tutta la mia gioventù perché mentre gli altri andavano a ballare, io prendevo 4 aerei al giorno, ero guardato a vista in hotel, ho girato il mondo ma non mi ricordo niente delle città che ho girato a parte gli hotel – si è sfogato Zandri -. Inoltre quando sei popolare la gente ti invidia e ti cita, se non fossi stato Den Harrow nessuna delle mie mogli sarebbe andata in tv a inventarsi che io la picchiavo. Mi sono ritirato, sono andato a vivere a Malaga, perché sono rimasto molto deluso dall’Italia”.

“Ho sempre odiato la popolarità. Avrei voluto fare il ballerino. Andavo a ballare in una discoteca di ragazzini e quando ballavo tutte le ragazzine si mettevano lì intorno a ballarmi. Un produttore mi diede una canzone già pronta da cantare e purtroppo andò bene. Se tornassi indietro non farei più Den Harrow perché mi ha tolto più di quello che mi ha dato“, ha confessato amareggiato Zandri che poi è tornato a parlare della sua partecipazione all’Isola dei Famosi e di come un episodio in particolare, quello del suo pianto, abbia avuto conseguenze pesanti per lui.

“Ho venduto milioni di dischi, dopodichè è bastato un pianto in un reality per farmi massacrare dalla gente che fino a un giorno prima mi adorava e ballava i miei dischi. Mi hanno preso per il culo per anni anche per strada, per tutti ero quello che piangeva all’Isola. La gente è frustrata, sta male e non è felice, appena vede qualcuno che sta meglio di lei gli butta contro di tutto. Ho visto gente andare contro Gerry Scotti perché aveva fatto un errore in un suo programma. Mi sono ritirato anche per questo. Negli anni 80-90 la gente stava un po’ meglio, poi i social hanno dato voce a tutti i deficienti e i rincoglioniti di questa terra, quando sei anonimo puoi dire di tutto”.

“Se mi sono rimasti amici? Di quei tempi pochi, anche perché i cantati anni 80 sono come quelle belle donne che diventano delle cesse e pensano ancora di essere belle. Sono ridicoli. Sono ancora amico di Gioiello e pochi altri. Con Sabrina Salerno ci salutiamo, ci sentiamo”, ha concluso Stefano Zandri.