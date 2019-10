Saranno le acque cristalline delle Maldive o la felicità di essere in vacanza. Insomma, ‘sarà quel sarà’, Enrico Nigiotti non ha saputo trattenersi dal postare uno scatto hot su Instagram: il cantante di Nonno Hollywood si tuffa con il costume tirato su, come fosse un tanga. “Sobrietà (olio su tela) #billyelliotnontivedonemmeno”, si legge come didascalia della foto. E tra i tanti commentatori anche Laura Pausini, che si esprime solo con delle emoticon “allibite”. Molti sono gli utenti che hanno reagito con ironia e altrettanti quelli che sono lasciati andare a complimenti “sentiti”: “Che bel culetto”, “E’ comunque una foto romantica: io vedo un cuore”.

