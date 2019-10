Stefania Sandrelli si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato del suo rapporto con il cinema: “Non credo smetterò mai con il cinema. Quando sarà succederà per forza maggiore“. Un amore enorme, quello per il suo lavoro. Ma Stefania ha raccontato anche del dolore a causa dell perdita di suo fratello Sergio: “Era proprio un malato di cinema. Lui era il mio babbo ed io la sua mamma. C’era un rapporto davvero molto affettuoso e forte. È mancato da 5 anni ma non passa mica mai. Abbiamo vissuto una bellissima vita a Viareggio. Finché Sergio andò a Firenze a studiare come concertista, con molti sacrifici di mamma, che era vedova e doveva lavorare”. Una vita piena di passione, quella di Stefania, che ha raccontato anche come vede il sesso ora che ha 70 anni: “L’importante dopo i 70 è poterlo fare quando voglio. Anche facendo passare un bel po’ di tempo. Però è bene sapere che se vogliamo c’è. E comunque quando uno ha la possibilità di darsi un bacio d’amore… ma che vuoi di più da Dio!”

