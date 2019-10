Che Paolo Maldini dica qualcosa contro Silvio Berlusconi è cosa insolita. E invece stavolta il direttore tecnico del Milan ha criticato l’ex presidente della società: “Silvio Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il migliore che potessi avere. È una persona a cui voglio bene. La sua tendenza a fare spesso le battute lo rende inelegante, ma l’affetto per lui rimarrà sempre immutato”, ha detto a Sky. Qualche parola ovviamente anche sul futuro dei rossoneri: “Forse una cosa su cui non siamo stati bravi noi e non è stata brava la proprietà è nel parlare e dire gli obiettivi, e nel dire quello che abbiamo ereditato. Abbiamo ereditato una squadra con un passivo di 125 milioni, abbiamo fatto un mercato a zero l’anno scorso, ci sono tante cose che non sono state dette, siamo stati banditi dall’Europa anche per le gestioni precedenti, abbiamo ricevuto multe l’anno scorso di 12 milioni, per le gestioni precedenti. Alle critiche, sinceramente, io sono abituato, sono convinto di quello che sto facendo, so che lo sto facendo al mio massimo. Poi, come tutti, la mia permanenza o no sarà figlia dei risultati”.

