“È stato difficile trovarli” ma una volta individuati “non hanno opposto resistenza”. Luigi Silipo, capo della Squadra mobile, e Mario Conio, comandante del Reparto operativo dei carabinieri, raccontato la prima fase delleindagini dell’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo alla testa due sere fa a Colli Albani, e che oggi hanno portato all’arresto di due 21enni di San Basilio. “Sono stati individuati fuori dai luoghi di residenza. Hanno usufruito dei legami familiari e di conoscenze”. Uno è stato trovato in un residence e l’altro in un’abitazione nella sua disponibilità vicino a San Basilio. Alle domanda dei giornalisti che chiedono della pistola i due inquirenti rispondono: “Sono in corso le ricerche“.