Jeff Bezos non è più l’uomo più ricco del mondo. A stabilirlo è la classifica stilata da Forbes in tempo reale nel corso delle negoziazioni di Borsa, secondo cui il ceo di Amazon ha perso la vetta giovedì quando le azioni del suo colosso dell’e-commerce sono precipitate a Wall Street, arrivando a perdere il 7%, portando la fortuna di Bezos a “soli” 103,9 miliardi di dollari. Così ora l’uomo più ricco del mondo è tornato a essere Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, con il suo patrimonio che ammonta a 105,7 miliardi di dollari.

Bezos aveva conquistato la vetta della classifica di Forbes nel 2018 con un patrimonio netto di 160 miliardi, scalzando Gates dalla prima posizione dopo ben 24 anni, e fino a ieri aveva mantenuto il primato. Ad influire sulla sua caduta dal podio ci sono le scarse performance di Amazon, che ha chiuso il terzo trimestre del 2019 in forte calo ma ad influire c’è anche l’accordo di divorzio che Bezos ha siglato con l’ormai ex moglie MacKenzie all’inizio di quest’anno, per il quale ha dovuto cederle un quarto delle sue quote di Amazon. E così ora anche MacKenzie Bezos è entrata nella top 20 delle persone più ricche al mondo, con un patrimonio di 32,7 miliardi di dollari.