“Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da due anni nono stavamo bene”. A rivelarlo in un’intervista al settimanale “Chi” è Serena Enardu che dal reality Temptation Island Vip con cui ha partecipato con il fidanzato Pago è uscita single. La coppia stava insieme da sette anni ma durante il programma di Canale 5 sono emerse le tensioni tra i due: “Ho sempre avuto paura di ferirlo – ha spiegato Serena Enardu a a “Chi” – di fargli male, e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura”.

A spingerla anche la vicinanza col tentatore Alessandro: “Non rispondo alle domande se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così”.

Poi, nonostante tutto, ha voluto ricordare il suo primo incontro con Pago: “Era la primavera del 2012. Lui ha voluto me e mia sorella Elga per un evento. Quella sera è scattato il colpo di fulmine, ma lui era sposato. A ottobre inizia la nostra storia. Lui era tornato single. Il primo bacio dopo un concerto. Poi arrivò l’amore e la nostra prima volta a casa”. Con certezza però dice di non volere una seconda occasione: “No. Mi manca sapere come sta, gli voglio bene ma non lo amo”.