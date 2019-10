È stato lui stesso a raccontarlo in diretta a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, spiegando che quando ha esordito come attore era "ancora un bambino" e non è riuscito a trattenersi

La prima volta non si scorda mai. Ne sa qualcosa Alessandro Haber, a cui l’emozione ha giocato un brutto scherzo la prima volta che è salito su un palcoscenico, con conseguenze imbarazzanti. È stato lui stesso a raccontarlo in diretta a Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo, spiegando che quando ha esordito come attore era “ancora un bambino” e non è riuscito a trattenersi: “Mi sono fatto la pipì addosso sul palco ed è arrivata fino alle prime file“, ha rivelato tra le risate del pubblico in studio.

Nel corso dell’intervista, Haber ha parlato degli esordi difficili e della sua infanzia e poi si è commosso quando ha ricevuto in diretta un videomessaggio della figlia Celeste: “E’ la cosa più bella del mondo. Senza di lei sarei un uomo solo: mi ha cambiato la vita”. Infine, è arrivata in studio la moglie, Antonella Baravo, sposata l’anno scorso, che ha voluto fargli una sorpresa: “Siamo molto felici, ci vediamo sempre ma ognuno vive a casa sua“, ha detto.