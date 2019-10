Da quando ha partecipato al Grande Fratello del 2011 Floriana Messina è cambiata molto e ha una nuova vita, come lei stessa ha rivelato in un'intervista al settimanale Chi

“Rispetto al Grande Fratello ora ho la quinta di seno, naso rifatto, seguo una dieta e diversi accorgimenti”. Sono passati otto anni da quando si è fatta conosce al pubblico partecipando al Grande Fratello del 2011 e da allora Floriana Messina è cambiata molto e ha una nuova vita, come lei stessa ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi. “Conduco un programma di calcio per una tv locale, ma faccio un appello al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: io sogno di recitare in un cinepanettone”, ha raccontato lanciando il suo appello.

Dopo l’avventura nella casa Floriana, grande tifosa del Napoli, ha intrapreso la carriera di modella e ha avuto un grande seguito sui social dove è corteggiata da diversi calciatori. “Tifo da sempre Napoli. In modo goliardico ho iniziato a giocare con i miei follower su Instagram, mostrando il mio lato sexy con le maglie del Napoli. S’è scatenato il putiferio – ha rivelato -. Milioni di condivisioni, interviste, media e radio che improvvisamente si sono interessate a me. Il gioielliere di Diego Armando Maradona mi ha regalato un collier di diamanti con lo stemma del Napoli, poi sono arrivati regali vari. Il caos! Per non parlare dei corteggiatori…”.

“Ci provano con me calciatori del Manchester City – ha raccontato ancora – del Bayern Monaco, incredibile. La partenza è il classico invito a cena o il ‘kiss’. La lista è lunga. Tra gli stranieri posso dire Sergio ‘Kun’ Aguero e Jerome Boateng, cognato di Melissa Satta. Tra gli italiani preferisco non fare nomi. Però ammetto che quelli dell’Inter si danno da fare. Ne ho contati cinque, anzi sei. Mauro Icardi? No. Lui è un bravo ragazzo. Wanda Nara ha avuto fortuna: bello, fedele, ricco. Tutti i tifosi mi chiedono uno spogliarello se il Napoli vince lo scudetto. Chi vivrà, vedrà”, ha concluso Floriana.