Secondo le “Chicche di gossip” di Chi, Diletta Leotta sarebbe pronta a raccontare in un libro la sua vita. La “sfida” che i giornali di gossip intravedono è quella tra la bionda conduttrice di Dazn e Giulia De Lellis, in vetta alle classifiche con il suo “Le corna stanno bene su tutto”. Anche perché, stando ai rumors, tra le due non correrebbe buon sangue: il motivo? Un like che Andrea Iannone, attuale fidanzato della mora Giulia, avrebbe messo a una foto della Leotta su Instagram, pochi giorni prima che la storia con la De Lellis diventasse ufficiale. Intanto, sempre il settimanale Chi fa sapere che la Leotta sarebbe in crisi con il puglie Daniele Scardina ma che i due “potrebbero rivedersi presto”.

