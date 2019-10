Polemiche social e in studio per l'ex gieffina che ha dimostrato, in un filmato, che è possibile spendere tantissimo denaro per beni di lusso. Una sfida aperta al pubblico a casa che non le ha risparmiato critiche ferocissime. Ma lei ha fatto spallucce: “Se guadagno, compro”

L’ex gieffina Guendalina Canessa ha fatto discutere durante la sua partecipazione a “Pomeriggio Cinque”. Durante il talk con Barbara d’Urso è stato mostrato un filmato in cui la Canessa si è lanciata in uno shopping sfrenato, senza badare a niente, comprando borse e scarpe di lusso a prezzi da capogiro. Il risultato? Uno scontrino da quasi quindici mila euro, accumulato in soli quindici minuti di shopping senza limiti: esattamente 14.492 euro. Guendalina è stata criticata non solo in studio dagli opinionisti, ma anche sui social. Moltissimi utenti infatti l’hanno attaccata, in alcuni casi violentemente, per essere stata superficiale negli acquisti e per aver deliberatamente dato uno schiaffo alla miseria. “Vergognati”, “vai a lavorare!”, “che esempio dai?”, sono solo alcuni dei commenti più “leggeri” comparsi sul Web.

La diretta interessata non ha fatto una piega e ha risposto, durante la trasmissione, serafica: “Dovete capire che per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso o di Monet, io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia. Spero abbia il mio stesso numero di scarpe!”. E a chi le chiedeva se non fosse un messaggio diseducativo, Guendalina ha specificato facendo spallucce: “Io amo il lusso e il lusso costa. Spendo i miei soldi, se lavoro e guadagno compro. Non chiedo soldi a mio padre o al mio uomo, che al momento non c’è”.