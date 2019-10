A trentasette anni dopo l'enorme successo che ebbe con il film di Steven Spielberg, l'attore ex enfant prodige Henry Thomas non se la cava altrettanto bene

Tutti se lo ricordano come Elliott, il bambino che alla guida di una bicicletta volante spicca il volo con il suo amico E.T. nel cestino nel famoso film “E.T. l’extraterrestre” di Steven Spielberg. Ora però, a trentasette anni dopo l’enorme successo che ebbe con quella pellicola, l’attore ex enfant prodige Henry Thomas non se la cava altrettanto bene: è stato infatti arrestato dalla polizia dell’Oregon, negli Stati Uniti, perché sorpreso a guidare in stato di ebbrezza.

Gli agenti, a quanto riporta il sito “Tmz“, sono intervenuti dopo la segnalazione di un altro automobilista e lo hanno trovato svenuto sul volante, fermo con la sua auto nel bel mezzo di un incrocio. L’attore 48enne è stato però poi rilasciato sotto cauzione. Dopo il debutto con “E.T.”, nel 1982, Henry Thomas ha continuato a recitare al cinema e in tv con ruoli minori senza mai riuscire a replicare il successo del film di Steven Spielberg.