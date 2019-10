Il video che accompagna il brano, realizzato graficamente come se fosse una lettera, vede un testo trascritto a mano che lentamente va a comporre un ritratto del volto di Stefano Cucchi, come sull’artwork del singolo

Ciao STEFANO. A dieci anni dalla scomparsa di Stefano Cucchi il rapper milanese HegoKid lancia online un nuovo singolo “STEFANO” in cui viene raccontata in modo minuzioso l’ultima settimana di vita del geometra romano dalla sera dell’arresto alla sua morte. Il video che accompagna il brano, realizzato graficamente come se fosse una lettera, vede un testo trascritto a mano che lentamente va a comporre un ritratto del volto di Stefano Cucchi, come sull’artwork del singolo. Strofe su strofe che si susseguono come cerchi concentrici su lettering rosso a sfondo nero per un canto rap che vuole mantenere viva la memoria sul caso Cucchi e sull’uomo Stefano. La produzione musicale e l’arrangiamento sono affidati a JUN (Giuseppe Fraga). “Stefano” è stato registrato, mixato e masterizzato da Andrea Cataldo per Charming Audio. I proventi verranno devoluti interamente all’Associazione “Stefano Cucchi Onlus”.