Sguardo di ghiaccio e sorriso da conquistatore. Robert Pattinson ha scioccato Robert Eggers, il regista del suo ultimo film “The Lighthouse”. L’attore di Hollywood interpreta Ephraim Winslow, guardiano di un faro della Nuova Scozia, in Canada. In una delle scene della pellicola, presentata a maggio al Festival di Cannes ed uscita da qualche giorno in America ma senza censure, Pattinson si masturba. “Mi piace sempre fare qualcosa che va fuori dagli schemi per la prima scena di un film, sono andato veramente alla grande – ha rivelato l’attore al New York Times -. Alla fine mi sono accorto che sono andato oltre a quello che avevamo provato. Ho visto che il regista, Robert Eggers, era scioccato da quello che stavo facendo, ma ho pensato ‘Benissimo, nessuno mi ha detto di fermarmi, quindi continuerò così’”.

Insomma ciò che doveva essere una simulazione e finzione cinematografica, è diventata realtà all’improvviso e Pattinson è andato fino in fondo. Non è la prima volta che accade e l’ex star di “Twilight” sembra averci preso gusto. L’attore ha confessato, infatti, alla Bibbia del cinema americano, “Variety”, che si è già masturbato in altri tre film: “High Life”, “Damsel” e “The Devil All the Time”. Insomma qualora volesse tentare anche la strada del cinema erotico per Pattinson le porte sono già spalancate.