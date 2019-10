Il risultato non sarà dei migliori ma quel che è certo è che l’entusiasmo e l’autoironia con cui Chiara Ferragni si è cimentata nella pole dance sono sicuramente encomiabili. L’influencer si è improvvisata ballerina per un giorno, lanciandosi in goffe acrobazie e impacciati volteggi al palo durante una lezione tenuta da una professionista.

Come sempre, Chiara ha poi condiviso sui social le immagini della sua esperienza, senza nascondere errori e gaffe, ma scherzandoci sopra assieme ai suoi fan: “Se qualcosa dovesse andare storto, potrei sempre fare la ballerina di pole dance”, ha detto infatti scherzando. Tanto che Fedez non è riuscito a trattenersi dal fare una battuta: “Paolo Brosio che fa pole dance. Incredibile”, ha scritto ironico commentando il video che la moglie ha pubblicato su Instagram.