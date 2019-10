“Salvini? Un uomo senza palle”. È l’ultimo provocatorio tweet di Chef Rubio giunto al suo quotidiano appuntamento frontale nell’arena social. Lo scambio via Twitter tra lo chef romano e l’ex titolare del Viminale ha una scintilla precisa: i 280 caratteri che Rubio ha dedicato agli immancabili nemici d’Israele. Una foto di un ragazzo palestinese a terra con il cranio insanguinato mezzo coperto dalla gambe di due militari israeliani: “Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abominevoli”. Ha twittato Rubio e ha aggiunto dopo la parola “abominevoli” la bandierina dello stato d’Israele e l’hashtag #FreePalestine. A stretto giro social l’ex ministro degli Interni non si è fatto mancare il suo sardonico mood da ciaone: “è ufficiale, bisogna riaprire i manicomi”. Rubio ha successivamente alzato, pardon, il tiro: “Solo i vigliacchi senza palle come te possono scrivere impunemente con così tanta insensibilità di carcere, detenuti, manicomi e malattie mentali. Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere. No @matteosalvinimi, non sarà dalla D’urso. Spregevole”. Insomma, l’attesa per un nuovo duello, probabilmente fuori dal ring di Twitter, è servita.

