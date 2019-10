“Il Pd sta diventando il partito delle tasse“, mentre “noi non siamo il partito delle tasse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i cittadini. Su alcune proposte ci troviamo d’accordo con Di Maio. Non c’è la volontà di creare ostacoli all’esecutivo”.

Video realizzato con immagini di Agenzia Vista