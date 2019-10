“Italia Viva è il primo partito de-correntizzato. Dalle 18 ci sarà la possibilità di iscriversi al partito, solo on line, non ci sono persone che fanno i signori delle tessere. Il tempo dei signori delle tessere è finito”. A dirlo, dal palco della Leopolda 10, il leader di Iv, Matteo Renzi, che ha aperto i lavori della seconda giornata.

“Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani – ha aggiunto – dico che 20 miliardi di euro messi tutti insieme su 100mila persone o 190mila come dice Salvini, sono un’assurdità. Gli 80 euro valgono 10 miliardi e vanno a 10 milioni di persone”.

Video realizzato con immagini di Agenzia Vista