“Questa piazza ci impone di lavorare insieme per il bene del Paese“: sono le parole utilizzare da Salvini per accogliere sul palco di piazza San Giovanni Silvio Berlusconi, presentato come il fondatore della coalizione di centrodestra. Una coalizione di nuovo unita, al netto delle polemiche sui simboli presenti e assenti, dei big dei partito che non ci sono e dei fascisti divenuti organici: la testimonianza è proprio in quella frase del segretario federale della Lega, sensazione poi confermata dall’intervento del presidente di Forza Italia, primo dei tre leader a parlare.

Apertura a sorpresa di Salvini: “È la piazza di tutti voi” – Alle 15, però, il segretario del Carroccio ha preso la parola a sorpresa per aprire l’appuntamento, salutando la piazza di San Giovanni “bellissima”: “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi. Qua oggi c’è l’Italia vera. Sarà un pomeriggio non di rabbia, di cattiveria, di estremismo di violenza, ma dell’Italia che lavora, che sogna che spera”. ‘Orgoglio italiano’ il nome dell’evento, che vuole celebrare l’unità della coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega nella critica al governo giallorosso e alla sua Legge di Bilancio. Una unità che, però, è messa in discussione da un fatto e una voce di corridoio. Quest’ultima è relativa al presunto passaggio di Mara Carfagna a Italia Viva, il partito di Renzi, con cui però c’è un punto di congiunzione: la critica al Pd, “diventato il partito delle tasse”. Lo ha detto la Boschi, lo hanno ripetuto dal palco di San Giovanni.

Mara Carfagna verso Italia Viva? – Tornando alla Carfagna, dalla Leopolda l’ex segretario del Pd si è trincerato dietro parole di circostanza, confermando però la stima nei confronti dell’ex ministra berlusconiana che, a sua volta, ha fortemente criticato la presenza in piazza di Casapound insieme ai partiti del centrodestra, mettendo in dubbio la sua presenza a San Giovanni. Sul palco, invece, ci sono i simboli della Lega di Salvini: un fatto, quest’ultimo, che ha agitato la vigilia della manifestazione, con le forti critiche espresse da Giorgia Meloni, che anche oggi ha ribadito la sua posizione, incassando apprezzamenti dall’interno di Forza Italia: “La nostra gente sta venendo da tutta Italia, è giusto esserci, ma spiace che ci siano solo i simboli della Lega in piazza” ha detto la leader di Fdi.

I simboli della Lega e le critiche della Meloni – Una critica, la sua, che trova testimonianza plastica nella scenografia dell’evento: alla sinistra e alla destra del grande palco sono stati montati due enormi striscioni con tricolore, lo slogan della manifestazione ‘Orgoglio italiano!’ e il simbolo della Lega abbinato a quello ‘Prima gli italiani‘. Il tutto, appunto, nonostante gli appelli rivolti a Matteo Salvini per eliminare dalla piazza i riferimenti troppo espliciti al Carroccio per quello che formalmente è un evento unitario del centrodestra. E invece lo stesso mega striscione con tricolore e simbolo del Carroccio è stato montato anche al lato del grande videowall alla sinistra del palco. Lo sfondo della manifestazione, che fa da ‘quinta’ all’enorme palco, resta sempre quello con la bandiera italiana, lo slogan ‘Orgoglio italiano!’ e appunto i simboli della Lega e ‘Prima gli italiani’. Curiosità, inoltre, per la presenza dei neofascisti di Casapound: “Siamo contenti se abbiamo dato finalmente il coraggio alla Carfagna o a Brunetta di passare con Renzi” ha detto il leader Simone Di Stefano, che nei giorni scorsi aveva annunciato che i ‘suoi’ non faranno il saluto romano in piazza durante la manifestazione. “È un tema che incuriosisce molto la stampa, ma credo che statisticamente sarà una presenza piuttosto irrilevante” ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, secondo cui “se qualcuno vuole venire a sciupare la giornata con braccia alzate e slogan del trapassato remoto può stare serenamente a casa sua, nessuno ne sente il bisogno”.

La piazza, tra insulti agli avversari e tricolori – Il tricolore che doveva essere l’unico vessillo della piazza, però, ha lasciato il posto alle bandiere dei tre partiti di centrodestra. La piazza ha colori a macchia di leopardo, al centro quelle bianca e azzurra con la fiamma tricolore di Fdi, poco in là tanti leoni di Venezia dei leghisti veneti, e poi quelle della ‘Lega per Salvini – premier’. Il palco, come svelato ieri presenta la scritta ‘una patria da amare e difendere’, ma anche ‘prima gli italiani’ e come detto il logo della Lega. Folla molto composta sotto il sole, che però non ha risparmiato – come accaduto anche a Pontida – fischi e cori contro Gad Lerner, passato sotto il palco, duramente contestato da alcuni manifestanti appena entrato i piazza, con urla e inviti a lasciare San Giovanni: ‘Buffone, buffone!’ e ‘Vai via!’ i cori contro di lui. Dopo la musica, sono stati proiettati sul palco i volti e parole dei nemici della piazza del centrodestra, dal premier Conte, a Luigi Di Maio e a Matteo Renzi, che è stato il meno contestato. Alcuni manifestanti con simboli della Lega, magliette o cappellini, stanno protestando contro il giornalista Gad Lerner che è al lato del palco di piazza San Giovanni, a Roma, in attesa dell’inizio della manifestazione. Insulti anche contro Beppe Grillo e cori per chiedere elezioni subito.