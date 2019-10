Rocco Papaleo è stato ospite di Caterina Balivo a “Vieni da Me” e, oltre a parlare dell’esperienza in prima serata con il suo nuovo programma “Maledetti Amici Miei“, l’attore e regista lucano ha ricordato la recente perdita della mamma, rivelando di aver vissuto subito un momento molto particolare sul set. Tutto inizia con una domanda della conduttrice che gli chiede se sia credente: “Sono ateo. Ma quando ho partecipato alla miniserie dedicata a Padre Pio sul set successe qualcosa di strano. In una delle mie scene più importanti, al momento del ciack ho sentito una presenza dietro di me che sembrava spingermi. Non so cosa fosse, ma sicuramente è stata una delle migliori scene che ho girato”. Caterina Balivo, dopo essersi ripresa dalle sue parole, gli ha domandato: “Dopo quel momento, hai cambiato idea sulla fede?”. “No, ma non vorrei approfondire un argomento così pesante all’ora di pranzo”, ha concluso Papaleo con l’ironia che lo contraddistingue.

