Ha accoltellato al gluteo un suo amico musicista e poi si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Protagonista dell’aggressione è Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di “Italia’s Got Talent” con il suo “pianoforte infuocato“. L’episodio è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un locale al Pigneto, a Roma, come ha denunciato la vittima dell’aggressione alla polizia che ora indaga sull’accaduto e sta cercando di rintracciare Sorgentone. Il musicista aggredito è stato subito soccorso ma la ferita al gluteo non è grave e i medici l’hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni.

