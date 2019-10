Ci saranno Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi, ma anche Gabriele Toccafondi, sottosegretario forzista e l’ex senatrice grillina Silvia Vono. Ma non solo: la lista dei nomi per questa Leopolda 2019 (inizia venerdì 18 alle 18 e finisce domenica 20 alle 13.30) è lunga. E’ il ritrovo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Lo ‘scissionista’. Che per aprire la kermesse, almeno stando a rumors e voci che rimbalzano su social e quotidiano, avrebbe scelto un brano di Tommaso Paradiso, fresco di “separazione” dai sui compagni di band, i TheGiornalisti. Ora, lo scioglimento della band in questo caso è stata notizia non proprio stupefacente: che Tommy Paradise (come lo chiamano sui social) se ne sarebbe ‘andato per la sua strada ‘era chiaro da un pezzo. E anzi, in molti credevano che l’avesse già fatto. A pensarci, in effetti, non è una situazione molto dissimile da quella di Matteo Renzi: pure la sua decisione di separarsi dal Pd si percepiva forte nell’aria come un soffritto di cipolle. Insomma, qualche somiglianze c’. Ma qual è il brano che sarebbe stato scelto? La nuova hit “Non avere paura”. Il testo del brano parla d’amore, ma in questo caso, forse, le “paure” che i renziani vogliono scacciare sono altre. Sarà davvero questa la canzone su cui punta Italia Viva? Dall’entourage di Tommaso Paradiso fanno sapere di aver appreso la notizia da giornali e di non essere a conoscenza di questa intenzione. Lo ‘scissionista’ Paradiso, insomma, prende educatamente le distanze.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore