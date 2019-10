Guai in famiglia per George Clooney. La sorella della moglie Amal Alamuddin è stata infatti arrestata e condannata al carcere per guida in stato di ebbrezza a Singapore. A dare la notizia e The Straits Times, secondo cui la cognata di Clooney, la stilista Tala Alamuddin Le Tallec, aveva già commesso nel 2013 questo reato e ora dovrà scontare tre mesi di prigione e dovrà pagare una multa di circa 3mila euro di multa, oltre a stare quattro anni senza patente.

I fatti risalgono al 13 ammggio scorso, quando Tala è stata fermata dalla polizia in un posto di blocco mentre stava rientrando da un ristorante insieme ad un’amica. Stando alla ricostruzione, gli agenti della pattuglia si sono accorte subito che qualcosa non andava dal momento che nell’auto c’era un forte odore di alcol e la donna aveva delle difficoltà nel tirare il freno a mano. Non solo, cercando i documenti nella borsa, avrebbe pure premuto accidentalmente il gas. Così la polizia l’ha sottoposta al test e il suo tasso alcolemico è risultato tre volte superiore al consentito.

Non è chiaro se la sua recidività abbia giocato un ruolo nella decisione dei giudici di condannarla al carcere, fatto sta che la donna ha ammesso tutti i reati di cui è stata accusata ovvero guida in stato di ebbrezza, appunto, senza patente e assicurazione. Inoltre, considerato che era al volante dell’auto del marito, una BMW X5, è stata accusata di aver preso il veicolo senza autorizzazione (altrimenti, secondo le leggi locali, ci sarebbe andato di mezzo l’uomo).