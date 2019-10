Ciro Ferrara è uno dei concorrenti del nuovo talent di Canale 5 Amici Celebrities, la cui semifinale va in onda stasera, mercoledì 16 ottobre. E proprio in vista della semifinale, l’ex calciatore è stato protagonista di un aneddoto divertente che gli è costato però ore di ritardo alle prove del programma. “Mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove“, come racconta il settimanale “Chi“. Ciò nonostante, una volta accortosi di quanto accaduto, l’ex calciatore è riuscito a prendere un altro treno ed è arrivato finalmente negli studi Mediaset.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore