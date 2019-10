"Non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride come un bimbo sano", ha spiegato l’infermiera che si è presa cura di Sasha viaggiando con lui a San Pietroburgo, dove i chirurghi gli hanno impiantato minuscole sfere oculari per assicurarsi che il suo viso non si deformasse nel periodo della crescita

Un neonato senza occhi, abbandonato dalla madre, è in cerca di una nuova famiglia. La storia del piccolo Sasha sta circolando online da ore. Il neonato è nato a Tomsk, in Russia, ad aprile scorso, con una rara patologia che porta ad uno sviluppo anormale degli occhi. Il bambino è sano come un pesce, ma secondo i medici non sarà mai in grado di vedere. La madre però, il cui nome non è stato rivelato dai media locali, è stata informata della disabilità del bambino nella tarda gravidanza e, come riferisce il Siberian Times, non si è sentita in grado di fornire a suo figlio l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno.

Sempre secondo le fonti giornalistiche russe si ritiene che Sasha abbia una forma estrema di sindrome da anoftalmia SOX2 che ha colpito nel mondo solo altri tre bambini. “Non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride come un bimbo sano“, ha spiegato l’infermiera che si è presa cura di Sasha viaggiando con lui a San Pietroburgo, dove i chirurghi gli hanno impiantato minuscole sfere oculari per assicurarsi che il suo viso non si deformasse nel periodo della crescita. “Ama giocare e adora nuotare, è un bambino molto allegro – ha ricordato la donna – “sorride non appena sente voci familiari”. Ora il piccolo è pronto per l’adozione o l’affidamento, dal momento che la madre ha rifiutato ufficialmente la maternità e nella casella del padre, all’anagrafe, non risulta alcun nome. La stampa locale ha deciso di diffondere la storia di questo povero bimbo per permettergli di avere una famiglia che provi a donargli l’affetto che non ha mai ricevuto, anche perché i servizi sociali hanno fatto sapere che se non si presentasse nessuna coppia russa si procederà anche all’ipotesi di un’adozione internazionale.