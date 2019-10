Prima sono stati sparati dei missili che hanno bombardato l’Isola poi dal cielo è caduto un meteorite gigante e infuocato e dall’impatto ne è nato un buco nero che ha lentamente risucchiato tutto il mondo circostante. È ciò che è successo agli utenti che nella serata di domenica 13 ottobre, alle 20, erano online nell’universo di Fortnite. Circa sei milioni di giocatori stavano partecipando a un evento speciale chiamato, appunto, “The End”, la fine.

Doveva essere il momento di passaggio tra la decima e l’undicesima stagione di Fortnite, il gioco del momento, e tutti si aspettavano i fuochi d’artificio per l’arrivo delle ultime attesissime novità. Invece il mondo, o meglio l’isola su cui si svolge la più famosa della attività del gioco ovvero la Battle Royale, è scomparso e tutto, ad oggi, è ancora letteralmente bloccato. Il blackout sarebbe voluto e organizzato dalla Epic Games, la compagnia ideatrice di Fortnite per tenere distratti e occupati gli utenti mentre viene caricata la nuova stagione. Nei giorni scorsi la società aveva anticipato gli aggiornamenti, mirati sopratutto per agevolare l’ingresso dei nuovi iscritti ed evitare che i giocatori più esperti e forti rendessero loro la vita impossibile, nessuno però si aspettava uno stop totale del suo universo.

Il blocco e il misterioso silenzio della società fanno pensare che le novità possano essere molte e ancora più rivoluzionarie di quanto ci si fosse aspettato. A confermarlo anche la vita social di Epic Games: su Instagram sono pubblicati solo post neri, su Twitter invece tutti i post sono stati rimossi, lasciando solo quello con il video che, ovviamente, mostra in diretta il buco nero. Quattro ore dopo la fatidica “esplosione” oltre 40mila utenti erano ancora collegati al gioco e quasi in 100mila tenevano gli occhi sul buco nero al centro dei loro schermi connessi su Twitch, il social network dove molti giocatori pubblicano video o dirette delle proprie imprese.

La scelta ha diviso utenti ed esperti del gioco. Se per alcuni quella di Epic sarebbe una mossa commerciale e di marketing eccezionale ed efficacissima, per altri invece il blackout si è rivelato spiacevole o addirittura un grave disagio. Sono stati registrati infatti molti malfunzionamenti ai servizi online di Epic Games con perdite in termini di acquisto sullo Store mentre molti giocatori si sono lamentati per le proprie attività lasciate così in sospeso e in preda a un destino incerto. Al momento non si hanno novità sulla riattivazione del gioco e dei server. Epic ha sempre introdotto gli aggiornamenti il giovedì ma sembra improbabile che vogliano bloccare i milioni di utenti di Fortnite per così tanto tempo: secondo diversi siti specializzati il ripristino potrebbe infatti avvenire già oggi o comunque nelle prossime ore.