Jeremy Renner, attore che interpreta Occhio di Falco (Hawkeye) in Avengers è stato accusato di violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti e minacce di morte dalla ex moglie. La battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia di 6 anni è molto dura. Lui e Sonni Pacheco, anche lei attrice, si sono sposati nel 2014: la separazione nel 2015. Dopo un periodo di affidamento congiunto, la donna avrebbe presentato alla Corte dei documenti con le pesanti accuse a carico dell’attore: stando a Tmz, una notte lui avrebbe minacciato di ucciderla con una pistola che poi se la sarebbe messa in bocca. “Il benessere di sua figlia Ava è sempre stato e continua ad essere la priorità di Jeremy. Alla Corte resta il compito di decidere. È importante sottolineare che la drammatizzazione dei fatti presente nelle dichiarazioni di Sonni è stata portata avanti con uno scopo ben preciso”, ha detto l’avvocato di Renner.

