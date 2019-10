L’hanno vista per due giorni di fila in spiaggia con addosso il suo bikini “a spago” (così viene chiamato questo ‘due pezzi’ da spiaggia) e hanno deciso di arrestarla e multarla. Lin Tzu Ting, 26 anni, è stata costretta a vestirsi perché il suo costume ha suscitato molto scalpore e indignazione nelle Filippine. La 26enne si trovava sull’isola di Boracay e ha definito il suo outfit per la spiaggia “una forma d’arte“. Il bikini è fatto con tre fili di tessuto bianco legati con lo spago: il personale dell’albergo aveva detto alla donna di non indossare quel costume, perché non appropriato, ma lei lo ha messo di nuovo, il giorno dopo. “E’ normale per noi nel nostro paese ed è stato il suo modo di esprimersi”, ha detto il suo ragazzo, con il quale è stata fotografata mentre passeggiava sulla battigia mano nella mano. “I loro costumi e tradizioni non sono gli stessi nel nostro paese. Devono rispettare la nostra cultura e tradizione e il nostro decoro”, ha ribattuto il capo della polizia, Jess Baylon. A Lin e al suo ragazzo è stato permesso di tornare a casa a Taiwan.

