La sera di sabato la 15enne insieme a una sua amica stava aspettando la madre per tornare a casa quando un uomo sulla cinquantina ha gridato: "Vi uccido". Poi ha accoltellato la giovane sul volto e sul braccio. L'amica è riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi. La 15enne è stata trasportata in codice verso in ospedale